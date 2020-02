Chihuahua-Jack Russell Terrier-Mix Amy, seit November im Tierheim Duisburg, verhält sich gegenüber Fremden meist unsicher, manchmal sogar ängstlich.

Artgenossen, die sie nicht kennt, werden erst einmal verbellt. Man sollte Amy also erst einmal etwas Zeit zum Kennenlernen geben. Zu Menschen, die ihr vertraut geworden sind, baut die kleine Hündin eine gute Bindung auf und zeigt sich sehr verschmust. Amy freut sich, wenn sie zum Spaziergang abgeholt wird, läuft ordentlich an der Leine und schnuppert gerne. Bei Amy wurde beidseits eine geringgradige Patellaluxation diagnostiziert: eine nicht seltene Kniegelenkserkrankung gerade bei kleinen Hunderassen. Eine Operation ist momentan nicht erforderlich, dies könnte in der Zukunft allerdings einmal notwendig werden. Eine Unterstützung durch regelmäßige Physiotherapie wäre sicher sinnvoll.

Das Tierheim Duisburg möchte Amy gerne in einen stressfreien, kinderlosen Haushalt vermitteln.

Kontakt:

Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12 in 47059 Duisburg-Neuenkamp, Tel. 0203/9355090, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de

Öffnungszeiten:

• Di., Mi. und Fr.: 15 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 15 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: geschlossen (auch feiertags)

Telefonische Erreichbarkeit

• Di., Mi. und Fr.: 12 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 12 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: 12 bis 17 Uhr