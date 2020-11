Flo ist ein junges, sehr aktives Löwenkopfkaninchen, das Ende Oktober im Tierheim Duisburg abgegeben wurde und mittlerweile kastriert und durchgeimpft ist. Seinem jungen Alter entsprechend ist Flo sehr neugierig und recht abenteuerlustig. Die Gesellschaft eines netten Artgenossen, mit dem er seine Zeit verbringen kann, vermisst er sehr.

Das Tierheim möchte ihn mit oder zu einer ähnlich aktiven Partnerin vermitteln. Flo wäre sowohl für Anfänger als auch für eine Familie mit Kindern geeignet. Anfänger sollten sich ausreichend über die Kleintierhaltung informieren, vor allem was die Größe und die Ausstattung des Geheges betrifft, die richtige Ernährung und die nötige Beschäftigung.

Alle Kaninchen im Tierheim sind gültig gegen Myxomatose und RHD 1+2 geimpft. Das Tierheim behält sich vor, seine Kleintiere nicht in reine Käfighaltung zu vermitteln, da diese nicht artgerecht ist und zu Verhaltensstörungen, sowie gesundheitlichen Problemen führen kann.

Kontakt:

Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12 in 47059 Duisburg-Neuenkamp, Tel. 0203/9355090, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de

Öffnungszeiten:

• Di., Mi. und Fr.: 15 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 15 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: geschlossen (auch feiertags)

Telefonische Erreichbarkeit

• Di., Mi. und Fr.: 12 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 12 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: 12 bis 17 Uhr