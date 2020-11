Der Wald ist im Herbst am Schönsten.

Der Wald hat den Menschen schon immer in besonderer Weise berührt,

steht er doch für Ruhe und Erholung, in dem man sich geborgen fühlen kann.

Hier hat Mutter Natur vorgesorgt, denn besonders im Herbst zeigt sich der Wald

von seiner faszinierenden Seite. Wenn die Farben im Licht der Sonne erstrahlen,

wenn die Blätter der Laubbäumen den Wald und seine Umgebung in warmes Licht tauchen, von Gelb,- Rot,- Orange, dann kann ein Spaziergang durch den Wald

durch nichts anderes ersetzt werden.

Für den, der mit seinen Kindern und Enkel durch den Wald traben will,

ist der Herbst die perfekte Jahreszeit, um ihn mit all seinen Facetten zu genießen,

denn es gibt eine Fülle an Früchten,- Beeren,-Nüssen,- Pilzen,- Kastanien und Blättern,

die man Zuhause in viele schöne Dinge verwandeln kann.

Den Wald kann man sogar hören,- sehen,- riechen,- fühlen,- und schmecken.

Schließt man die Augen, hört man die Natur,--- es raschelt trockenes Laub,-

man hört wie Blätter den Baum hinunter fallen,-Tiere geben Laute von sich,-

Äste knacken,- Geräusche macht auch der Wind, wenn er zwischen den Bäumen pfeift.

Geht man mit offenen Augen durch den Wald, sieht man die herrliche Farbenpracht,

die man nur im Herbst finden kann, denn die Sonne zaubert die schönsten Farben,

wenn sie durch die Blätter scheint?

Besonders Kinder entdecken die Welt mit den Fingern.

Sie haben keine Angst vor schmutzigen Fingern und greifen beherzt ins Laub

und streichen über das weiche Moos.

Der herbstliche Wald hat je nach Wetterlage einen ganz eigenen, frischen herzhaften Geruch. das Moos am Boden,- oder das Holz der Bäume.

Man kann sogar den Herbstwald schmecken,- !!!

Hält man beim Spaziergang Ausschau nach Pilzen,

gibt es zum Abendessen ganz sicher eine köstlichen Mahlzeit.!!!

Vielleicht findet man noch Beeren am Waldrand oder frische Kastanien,

denn direkt im Wald schmecken sie tausend Mal besser

als jedes exklusive Nusssortiment aus dem Geschäft.