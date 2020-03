Die Auswirkungen des Coronavirus sind inzwischen nicht nur im Alltagdeutlich spürbar, sie gefährden auch die Versorgung von erkrankten Menschen mit Blutspenden. Seitdem erste Krankheitsfälle in der Region aufgetreten sind, gibt es 20 Prozent Blutspenden weniger als sonst zu dieser Jahreszeit.

Das BZD Blutspendezentrum Duisburg GmbH ist es inzwischen gewohnt, um jeden Spender zu kämpfen, derdramatische Rückgang jetzt macht die Situation aus seiner Sicht wirklich bedrohlich.

Gerade in der Frühphase der Epidemie muss eigentlich verstärkt Blut gespendetwerden, damit ein Vorrat an Blutpräparaten für Patienten und die Notfallversorgung angelegt werden kann.

Das Infektionsrisiko für Blutspender ist sehr gering. Das BZD bittet daher alle gesunden Mitmenschen, kurzfristig durch eine Blutspende bei der Versorgung der Patienten in NRW mitzuhelfen. Jeder, der gesund ist und in den vier Wochen davor auch keine Erkältung gehabt habt, kann Blut spenden. Rückkehrer aus Covid-19-Risikogebieten müssen vier Wochen bis zur nächsten Blutspende warten.