Drei von insgesamt sieben Duisburger Stadtbezirken weisen in der neunten Kalenderwoche (1. bis 7. März) einen Inzidenzwert von über 100 auf. In der Woche zuvor waren es vier. Auch wenn die Zahlen im Vergleich zur achten Kalenderwoche insgesamt weitgehend stabil geblieben sind, gibt es innerhalb der Bezirke Verschiebungen.

So sind nach Angaben der Stadt die Inzidenzen in den Bezirken Meiderich/Beeck, Homberg/Ruhrort/Baerl und Walsum gesunken, während die Zahlen in Hamborn, Mitte, Rheinhausen und Süd gestiegen sind. "Größere Ausbrüche, die einen Einfluss auf die Zahlen hatten, gab es in der vergangenen Woche nicht", erklärt die Stadt. Die Sieben-Tage-Inzidenz bildet die Anzahl an Neuinfektionen innerhalb von sieben Tage pro 100.000 Einwohner ab, ermöglicht so den regionalen Vergleich der Corona-Pandemie und deren Entwicklung. Die genannten Einwohnerzahlen entsprechen dem Stand vom 28. Februar 2021.

Den höchsten Inzidenzwert im Zeitraum 1. bis 7. März weist der Bezirk Hamborn mit 136,2 auf (103 Neuinfektionen auf 75.635 Einwohner). In der Vorwoche lag der Wert hier bei 120,5 und Hamborn damit auf Rang drei.

Für den Bezirk Meiderich/Beeck wird ein Inzidenzwert von 104,5 (76 Fälle auf 72.737 Einwohner) verzeichnet. In der Woche zuvor lag der Bezirk bei 137,6, war zu diesem Zeitpunkt "Spitzenreiter".

Der Bezirk Homberg/Ruhrort/Baerl kommt auf einen Wert von 100,2 (41 Fälle auf 40.912 Einwohner), lag zuvor bei 129,6.

Für den Stadtbezirk Walsum wird in der neunten Kalenderwoche eine Sieben-Tage-Inzidenz von 83,4 genannt (42 Fälle auf 50.345 Einwohner), ein Rückgang zur Vorwoche, in der Walsum noch bei 117,3 und damit über der 100er-Marke lag.

Gestiegen ist die Inzidenz im Bezirk Mitte, liegt bei 77,8 (85 Neuinfektionen auf 109.304 Einwohner). Zuvor war ein Wert von 61,3 verzeichnet worden.

Der Stadtbezirk Süd kommt auf einen Wert von 54,8 (40 Fälle auf 72.949 Einwohner), lag eine Woche vorher noch bei 43,8.

Auch im Bezirk Rheinhausen ist die Anzahl an Neuinfektionen gestiegen, liegt der Inzidenzwert bei 51,1 (40 Fälle auf 78.209 Einwohner) statt wie zuvor bei 30,7. Dennoch bleibt Rheinhausen mit dem Wert "Schlusslicht" in der neunten Kalenderwoche.

Für die gesamte Stadt Duisburg wird, wie genau so in der Vorwoche, ein Inzidenzwert von 86,2 genannt. Der Anteil der Mutationen am Infektionsgeschehen liegt in der vergangenen Kalenderwoche bei circa 55 Prozent.