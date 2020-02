Sie suchen in den Abendstunden oder sonn- beziehungsweise feiertags eine geöffnete Apotheke? Sie brauchen dringend einen Arzt und haben die zentrale Notdienstnummer nicht zur Hand? Im Lokalkompass Duisburg werden Sie fündig. Wir listen aktuell wichtige Notfallnummern auf.

Apotheken

Samstag, 8. Februar:

Schiller-Apotheke, Kardinal-Galen-Str. 45 in Stadtmitte, Tel. 0203/337711; Apotheke im Handelshof, Duisburger Str. 225 in Hamborn, Tel. 0203/547781; Albert-Schweitzer-Apotheke, Krefelder Str. 30 in Rheinhausen-Hochemmerich, Tel. 02065/73790; Süd-Apotheke, Mündelheimer Str. 17 in Huckingen, Tel. 0203/781597.

Sonntag, 9. Februar:

Central-Apotheke, Unter den Ulmen 12 in Meiderich, Tel. 0203/446302; Flora-Apotheke, Kaiser-Friedrich-Str. 219 in Röttgersbach, Tel. 0203/590523; Markt-Apotheke, Marktplatz 3 in Homberg-Hochheide, Tel. 02066/30243; Apotheke am Wanheimer Dreieck, Wanheimer Str. 620 in Wanheim, Tel. 0203/709664.



Montag, 10. Februar:

Apotheke Brüssermann am Lutherplatz, Mülheimer Str. 123a in Duissern, Tel. 0203/332299; Adler-Apotheke, Spichernstr. 38-42 in Meiderich, Tel. 0203/442528; Baerler-Apotheke, Grafschafter Str. 32 in Baerl, Tel. 02841/80480; Aesculap-Apotheke, Münchener Str. 13 in Buchholz, Tel. 0203/703002.



Dienstag, 11. Februar:

Löwen-Apotheke, Königstr. 54 im Dellviertel, Tel. 0203/20091; Rathaus-Apotheke, Rathausstr. 4 in Hamborn, Tel. 0203/557737; Phoenix-Apotheke, Bismarckplatz 5 in Homberg, Tel. 02066/20690; Rosen-Apotheke, Wedauer Markt 1 in Wedau, Tel. 0203/720412.

Mittwoch, 12. Februar:

Marien-Apotheke, Fischerstr. 130 in Wanheimerort, Tel. 0203/500650; Blumen-Apotheke, Blumenstr. 27 in Neudorf, Tel. 0203/371665; Neue Apotheke in Hamborn, Hamborner Altmarkt 18 in Alt-Hamborn, Tel. 0203/47978788; Atrium-Apotheke, Moerser Str. 238-240 in Homberg-Hochheide, Tel. 02066/99584.

Donnerstag, 13. Februar:

Anker-Apotheke, Sternbuschweg 238, in Neudorf, Tel. 0203/354778; Apotheke am Friedrichsplatz, Fabrikstr. 53 in Ruhrort, Tel. 0203/82753; mzd Apotheke, Hamborner Altmarkt 20-22 in Hamborn, Tel. 0203/558738; Forum-Apotheke (im Marktforum), Atroper Str. 9 in Hochemmerich, Tel. 02065/676463.

Freitag, 14. Februar:

Kleeblatt-Apotheke im Kaufland, Auf der Höhe 20 in Kaßlerfeld, Tel. 0203/3635178; Ratingsee-Apotheke, Emmericher Str. 150C in Meiderich, Tel. 0203/429470; Engel-Apotheke, Friedrich-Ebert-Str. 336 in Beeck, Tel. 0203/462439; Hubertus-Apotheke, Angermunder Str. 11 in Großenbaum, Tel. 0203/760810.



Arzt

Ärztlicher Bereitschaftsdienst, Tel. 116 -117

Zahnarzt

Zentraler Notrufdienst, Tel. 01805-986700



Telefonseelsorge

Tel. 0800-1110111

Tel. 0800-1110222