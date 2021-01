Das erste Hochwasser in Duisburg kündigt sich an. In der kommenden Woche werden Spitzenwerte bis zu 9,5 Metern erwartet. Deshalb werden schon jetzt zur Vorbereitung einige Zufahrten zu Rheinzugängen gesperrt.

Das Sperrtor Marientor wird voraussichtlich am Wochenende geschlossen. Das geschieht ab einer Höhe von 7 Metern mit steigender Tendenz zum Schutz der Duisburger Innenstadt. Bevor das Sperrtor geschlossen werden kann, muss die Durchfahrt gereinigt werden. Deshalb können Wasserfahrzeuge vorsorglich bereits ab Samstag, 30. Januar, nicht mehr passieren.

Ab einem Pegelstand über 9 Metern ist die Zufahrt zur NATO-Rampe am Deich Neuenkamp-Kaßlerfeld gesperrt. Zudem ist das Reiten auf Deichen verboten.

Die Wirtschafsbetriebe bitten alle Duisburgerinnen und Duisburger, im Hinblick auf die Pandemie, dieses Wochenende auf Hochwasserbesuche zu verzichten.

