Das 6. Oldtimer Treffen des AMC Duisburg 1950 e.V. kann trotz Corona wie geplant am 13.09.2020 ab 10:00 Uhr auf der Dreieckswiese im Sportpark Duisburg stattfinden. Ein erstelltes Hygiene Konzept konnte zur Genehmigung beitragen. Dafür müssen sich aber alle Oldtimer Fans an die Regeln halten. Wie in den Vorjahren funktioniert es dieses Jahr nicht. Bei der Einfahrt auf die Dreieckswiese müssen alle Autos anhalten. Dort bekommen die Teilnehmer einen Zettel zur Rückverfolgbarkeit ihres Besuches mit einem Stift in das Auto gereicht. Von dort werden sie durch unsere Sportwarte zum Parken eingewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Mindestabstand eingehalten wird. Leider können wir keine frei wählbaren Standflächen anbieten, wo sich Clubs oder Marken zusammen hinstellen. Der angereichte Zettel muss bis zur Ausfahrt ausgefüllt werden. Dort wird er eingesammelt, abgeheftet und für 4 Wochen aufbewahrt. Danach werden die Zettel mit den Daten geschreddert. Auf der Dreieckswiese darf sich nach dem Parken jeder frei bewegen. Sollte der Mindestabstand zu anderen Personen aufgrund einer Dichte nicht eingehalten werden können, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Ebenso bei Besichtigungen von Fahrzeugen.

Wir bitten alle Besucher um Disziplin. Die Dreieckswiese wird mit Absperrband abgesperrt und jeweils nur ein Eingang auf der Seite vom Schwimmverein DSV 98 und Ausgang auf der Regattabahnseite sind zum betreten bzw. verlassen der Dreieckswiese vorgesehen. Das Übersteigen der Absperrung an anderen Stellen ist verboten. Auch Besucher und Oldtimerfreunde müssen beim Betreten der Dreieckswiese einen Zettel zur Rückverfolgbarkeit ausfüllen. Es kann dabei auch zu leichten Staus kommen, denken Sie bitte dann an den Mindestabstand zum Nachbarn in der Warteschlange. Bitte helfen Sie den AMC Duisburg bei seinem Oldtimer Treffen indem Sie sich an das Hygiene Konzept halten.

Für die Teilnehmer der Oldtimerrallye 1.AMC-Duisburg-Klassik, die um 09:30 auf der Dreieckswiese startet, wurde ein eigenes Hygiene Konzept ausgearbeitet. Alle Teilnehmer müssen ihre Teilnahme bis zum 12.08.2020 schriftlich mit dem Nennformular anmelden. Ausnahmen hierfür nur nach vorheriger Vereinbarung. Das Nennformular und alle wichtigen Daten finden Sie auf der Internetseite amc-duisburg.de unter der Rubrik klassik wieder.

Für Ihr leibliches Wohl sorgt unser Clubgastronom Ivan und Didi Schacht mit seinem Imbisswagen auf der südlichen Seite der Dreieckswiese. Dort werden sie einen kleinen Gastro Bereich einrichten. Auch hier gelten die Corona Schutzmaßnahmen und Hygiene Vorschriften des Landes NRW.

Robert Lünsmann und Norbert Zander, die beiden Hauptorganisatoren, freuen sich auf eine zahlreiche Teilnahme. Bitte helfen Sie mit, dass diese Veranstaltung trotz Corona ein Erfolg wird und alle Oldtimer Freunde ihr Kommen nicht bereuen. Sollten Sie sich Krank fühlen, bleiben Sie bitte zu Hause.                   CS / NZ