Als Ersatz für DUISBURG BEWEGT SICH, den Tag des Sports, an dem sich Duisburger Sportvereine auf der Königsstraße in der Innenstadt präsentieren, hat der Stadtsportbund in diesem Jahr den TAG DER OFFENEN SPORTSTÄTTEN ausgerufen. Den 31 Vereinen, die sich an der Aktion beteiligen, gehört auch der BSV Rheinhausen-Bergheim an.

Am 04. September von 12 - 18 Uhr stehen die Sportschützen auf der Schießanlage in der Sporthalle Krefelder Straße bereit, allen Interessierten den Schießsport näher zu bringen. Zum Programm gehören

Probeschießen mit Luftgewehr oder Luftpistole (ab 12 Jahre)

Probeschießen auf der 25- und 50-Meter-Bahn mit lasergestütztem SCAT-System

Vorführen der Kleinkaliber-Disziplinen

Wie überall in Innenräumen gelten die 3G-Regeln.