Noch kann man wegen den schützenden Bauzäunen nicht die ganze Pracht dieses Kunstwerkes bewundern, doch was die Jungs von der Firma Fresh Painters mit Unterstützung von Urban Arts da auf die Beine gestellt haben ist absolut sehenswert!

Am S-Bahnhof "Schlenk" werden die Heimfans in Zukunft schon bei ihrer Ankunft standesgemäß in Blau-Weiß begrüßt und auf dem Weg zur MSV-Arena richtig eingestimmt!