Bedingt durch Coronavirus fand am Samstag die Siegerehrung zur Stadtmeisterschaft Duisburg, Fachschaft Motorsport im kleinen Rahmen statt. Norbert Zander, kommissarischer Leiter der Fachschaft, hatte zur Pokalübergabe in seinem Garten eingeladen.

Bei der Automobil Rundstrecke wurde Michael Bohrer mit 87,66 Punkten Sieger gefolgt von Johannes Georg Kreuer (beide AMC Duisburg e. V.) mit 72,19 Punkte. In der Kategorie Automobil Young- und Oldtimer sicherte sich Dr. Rainer Holzborn (1. Walsumer AC) mit 14,32 Punkten Platz eins die Meisterschaft. Beim dem Motorrad Tourensport wurden zwei Pokale vergeben. Platz zwei ging an André Wiechers mit 2622 km. Platz eins ging an Norbert Zander (beide AMC Duisburg e. V.) mit 3452 Kilometern.

Die geehrten Piloten waren voll des Lobes über die Siegerehrung und das es trotz der Pandemie eine Meisterschaft gab und werden sich für das kommende Jahr wieder einschreiben.

li. Michael Bohrer re. Norbert Zander

Foto: Thomas Simon / Motorracetime.de

hochgeladen von Cornelia Simon

Norbert Zander (Fachschaft Motorsport): „Nach Jahren haben wir wieder die Stadtmeisterschaft Duisburg ausgeschrieben. Mit Corona hatte da noch keiner gerechnet und das hat uns den Neuanfang schwer gemacht. Viele Veranstaltungen haben nicht stattfinden können und das haben wir anhand der Anmeldungen gemerkt. Wir werden im kommenden Jahr weitermachen und hoffen das wieder mehr Rennen stattfinden und somit auch mehr Teilnehmer an der Stadtmeisterschaft Duisburg.“ CS / Motorracetime.de