Siegesserie von Auerbach / Horstmann (WRK) setzt sich fort

Bei einem konstanten NW Wind bei Stärke 1-2, max 1-3 Bft konnten am 11. und 12.06.2022 insgesamt 6 Wettfahrten gesegelt werden. Am Start bei der Villewind Regatta auf dem Liblarer See waren insgesamt 15 Boote der Klasse Schwertzugvogel (SZV), davon 2 Mannschaften der Wassersportgemeinschaft Rumeln-Kaldenhausen. Martin Gropp segelte als Steuermann mit Vorschoter Horst Dobrinski (KSK), Steuermann Benjamin Auerbach mit Vorschoter Uwe Horstmann. Es waren sechs Wettfahrten mit einem Streicher angesetzt.

Bei den konstanten Winden wurde insgesamt fair gesegelt, und die „Mädchencrew“ mit Stephanie Gouverneur und Stephanie Diegel (beide vom KSK) mit den Platzierungen 2-1-3-2-1-2 erkämpfte sich einen tollen 2. Platz, mit nur 1 Punkt Unterschied zur Siegermannschafft Auerbach / Horstmann, die in Folge den 4. Sieg einfuhren. Martin Gropp und Horst Dobrinski ersegelten den 4. Platz.

Insgesamt war es wieder ein sehr schönes Segelwochenende auf einem tollen Revier, mit mehr als netten Gastgebern und vielen Helfern, bei denen wir uns herzlich bedanken.

Text: Ingrid Lenders

Foto: WRK