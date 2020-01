Der Aufstieg von Tim Eikermann geht weiter.

Das erste große Hallensportereignis in NRW fand letztes Wochenende in Leverkusen statt.

Erstmals startete Tim nun bei den Aktiven in seiner Spezialdisziplin. Souverän sicherte er sich den Titel. Der 19-jährige gewann unangefochten in 8,03 Sekunden den Landesmeistertitel über 60 Meter Hürden, sicherte sich die DM Teilnahme Mitte Februar in Leipzig und reiht sich in der deutschen Hallen-Bestenliste ganz weit vorne ein.

Im Einlagenlauf verbesserte er seine Zeit ein weiteres Mal, unterbot die 8 Sekunden und kam als Erster in 7,99 Sekunden in das Ziel.

Hiermit nicht genug: National hat er mit seiner Kaderzugehörigkeit, diversen Titeln, Stadionrekorden und Vizemeisterschaften (U20 + U23 DM) und Teilnahme der Junioren-EM bereits 2019 auf sich aufmerksam gemacht.

Nun erhielt er jeweils Einladungen zu den Internationalen PSD Bank Meetings am 4. Februar in Düsseldorf und am 9. Februar in Dortmund, wo er gegen absolute Weltklasse-Athleten sein Talent auf den Prüfstein stellen darf.

Ein Rennen ganz besonderer Art findet am 31.1.2020 in der Bochumer Jahrhunderthalle statt. Hier gibt es die Viactiv Race Arts, wo Tim auf diverse Spitzensportler aus verschieden Sportarten trifft.

Leichtathletik trifft die Urbantix. Ein neues Event, welches für Sportlern aus dem Freestyle-BMX, Skateboarding- oder Urban-Dance-Bereich auf die Bühne der Jahrhunderthalle zelebriert wird. „Wettkampf und Show, Leistung und Lifestyle, Tradition und Innovation – Zuschauer können sich auf einen ganz besonderen Abend in der spektakulären Kulisse aus Stahl und Beton freuen“, so die Ausrichter und Tim Eikermann ist mittendrin.