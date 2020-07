Am vergangenen Wochenende ereigneten sich im Bereich Emmerich insgesamt drei Verkehrsunfälle bei denen geparkte Pkw beschädigt wurden. In allen drei Fällen flüchteten die Verursacher ohne ihrer Pflicht nachzukommen, den Schaden zu melden oder Angaben zu ihrer Person und ihrer Unfallbeteiligung zu machen.

Am Freitag, 24. Juli, kam es gleich zu zwei Verkehrsunfallfluchten. Der erste Unfall ereignete sich an der Straße Goldsteege. Hier wurde zwischen 14.30 und 15.30 Uhr ein VW Passat am linken Außenspiegel beschädigt.

Am selben Tag ereignete sich auf der Straße Im Euwer die nächste Unfallflucht. Hier kam es an einem VW Golf in Höhe der Hausnummer 5 zwischen 18.15 und 20.10 Uhr zu einem Unfallschäden am Heck des Fahrzeugs.

Am Samstag, 25. Juli, wurde im Zeitraum von 10 bis 13 Uhr auf der Kupferstraße ein Opel Astra an der hinteren linken Stoßstange und im Bereich des Kotflügels beschädigt. Aufgrund der Spurenlage scheint es sich beim Fahrzeug des flüchtigen Unfallverursachers hier um einen schwarzen Pkw zu handeln.

Hinweise zu den jeweiligen Unfallverursachern oder den flüchtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei Emmerich unter 02822/7830 entgegen.