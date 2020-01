Na da war es wieder einmal soweit! Raus an die frische Luft, in Emmerich und Umgebung ist mal schnell dabei. Fahrrad gesattelt, Kamera geladen, den Hund auf dem Gepäckträger, keine Vorstellungen und immer wieder die gleichen Gedanken ... Weidezaunpfähle! Diese teilweise über Jahrzehnte stehenden festverankert in der niederrheinischen Landschaft eingehauenen Holzpfähle berauben mich immer wieder meines Interesses. Diese Form, diese Schönheit, diese Aussagekraft, diese Standhaftigkeit, diese gedankenfreisetzende Statur beraubt mich immer darüber nachzudenken woher dieser Teil des Baumes kam. Denn letztendlich glaube ich, das Jeder Baum bekam, was er sich wünschte ... in meinem Sinne ist es der Weidezaunpfahl!

Mir ist bewusst, das hier im LK nicht mehr viel läuft, deshalb versuche ich es noch einmal mit diesem Beitrag!