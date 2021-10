Die Kriegsgräbersammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. wird in Emmerich und den Ortsteilen in der Zeit vom 29. Oktober bis zum 30. November stattfinden.



Bereits am Freitag, 29. Oktober, findet in der Zeit von 10 bis 12 Uhr die Auftaktsammlung im Innenstadtbereich und an der Reeser Straße statt. Bei der Auftaktsammlung werden der Bürgermeister und Mitglieder und Ehrenträger der Emmericher Schützen für die Kriegsgräber sammeln.

Die Schützenvereine sammeln ab dem 31. Oktober in den einzelnen Ortsteilen, in den Industriegebieten und auf dem Wochenmarkt. Außerdem werden am 1. November (Allerheiligen) auf dem Emmericher Friedhof Schützen mit der Sammeldose stehen.

Die Emmericher Bevölkerung wird gebeten, sich an der Sammlung mit einer Spende zu beteiligen, um auch in diesem Jahr ein gutes Ergebnis zu erzielen und die Kriegsgräberfürsorge zu unterstützen.