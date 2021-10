Im Rahmen des Niederrheinischen Literaturherbstes wird die aus Emmerich stammende Autorin Nicole Peters am 5. November um 19 Uhr in der Aula der Gesamtschule (Paaltjessteege), aus ihrem neuesten Krimi vorlesen.

Für diese Lesung gibt es nur noch wenige Restkarten. Die Karten können für 12 Euro (ermäßigt acht Euro) direkt in der Stadtbücherei Emmerich am Rhein (Hinter dem Hirsch 1) oder unter Tel. 02822/75-2200 erworben werden. Nach der Lesung kann man die Autorin zu dem Fall befragen oder sich ein Buch signieren lassen. Eine Hochschule, wie sie Peters in Hennef, ihrer jetzigen Heimat vorfindet, hat Emmerich ja nicht. Aber die Aula bietet doch eine ähnliche Atmosphäre.

Zum Inhalt

In ihrem Buch „Nacht über dem Campus“ stirbt ein Student. Alles deutet auf einen Selbstmord hin. Helen Freitag, Rechtsanwältin und Dozentin der Hochschule der Gesetzlichen Unfallversicherung, glaubt der Freundin des Toten, die von Mord spricht. Sie schleust eine junge Kollegin in den Campus ein – ein höchst gefährliches Unterfangen. Spannend ist der zweite Krimi um Helen Freitag, der viele Wendungen nimmt, ehe der Fall geklärt ist.

Für die Lesungen mit Christoph Peters (13. November), Anne Gesthuysen (18. November) und Burkhard Spinnen (28. November) sind ebenfalls nur noch vereinzelt Restkarten verfügbar. Bei Fragen stehen die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei zu den gewohnten Öffnungszeiten unter der genannten Telefonnummer zur Verfügung.