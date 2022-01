Das Sternsinger-Team Haldern freut sich, nun das Gesamtergebnis der Sternsinger-Aktion 2022 bekanntgeben zu können.

Nicht nur der „Segen zum Mitnehmen" am 5. Januar am Halderner Markt wurde trotz kaltem Wind und Regen ein guter Erfolg - wie immer wurden auch das Altenheim und Haus Aspel besucht.

Halderner Geschäfte spenden

Ein „Danke schön“ geht auch in diesem Jahr erneut an die Halderner Geschäfte, die im Nachgang zur Aktion Segenszettel und Sammeldosen für weitere Spenden bereithielten. Insgesamt konnten so 4.870 Euro zur Gesundheitsvorsorge von Kindern in Afrika und weltweit beigesteuert werden. Allen Sternsingern und Spendern sei herzlichst gedankt!