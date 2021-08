„Schüler für Schüler – eine Lesewerkstatt mit viel Ferienspaß“ hieß das Projekt, zu dem Caritas Kleve und SOS-Kinderdorf Niederrhein einluden. Sechs Kinder aus Emmerich nahmen daran teil. Das Programm gestaltet haben vier Schülerinnen des Berufskollegs Kleve.

Emmerich am Rhein. Lesen ist wichtig. Für den Sprachschatz. Fürs Schreiben. Für die Konzentration und die Gesundheit. Das weiß auch Jutta Seven vom Freiwilligenzentrum (FWZ) Kleverland der Caritas. Die Meldungen aus den Integrationsagenturen, dass immer mehr Kinder schlecht lesen können, durch die Corona-Pandemie enorme Lernrückstände aufgebaut haben und zum Teil isoliert und zurückgezogen sind, beunruhigten sie. Aus diesem Grunde gründete sie zusammen mit Marlies Tenbruck vom SOS-Kinderdorf Niederrhein erstmalig eine Lesewerkstatt. „Schüler für Schüler – eine Lesewerkstatt mit viel Ferienspaß“ hieß diese. Vom 9. bis zum 12. August fand sie in den Räumlichkeiten des SOS-Kinderdorfes in Emmerich am Rhein statt. Sechs Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren nahmen daran teil.

"Gelesen, gelacht, gegessen und gespielt"

„Vier Schülerinnen des Klever Berufskollegs haben das Programm gestaltet“, berichtet Jutta Seven, zu deren Aufgaben es unter anderem gehört, Menschen fürs Ehrenamt zu motivieren. In diesem Fall waren es Jennifer Kleinebrahn, Juliana Ehrlich, Taati Masouleh und Melanie Schlenz. Unterstützt und begleitet wurden sie von ihren Lehrerinnen Petra Schweizer und Frederike Hoeyng. Gemeinsam haben sie mit den Kindern gelesen, gelacht, gegessen und gespielt. Ein Ausflug zur Stadtbücherei stand ebenso auf dem Programm wie das Erzählen von Geschichten sowie Bewegungs- und Konzentrationsspiele.

„Alles stand unter dem Oberthema Dinosaurier, daran hatten die Kinder ihre helle Freude“, sagt Jutta Seven. Marlies Tenbruck, die sich mit ihren Kollegen um die Ambulanten erzieherischen Hilfen beim SOS-Kinderdorf Niederrhein kümmert, ergänzt: „Ein lebendiges Miteinander und gemeinsames Erleben haben die vier Tage geprägt. Für alle – Klein und Groß – war es eine magische Zeit. Die Kinder waren mit Begeisterung dabei und haben sowohl die Gruppenangebote, als auch die Einzelzuwendungen sehr genossen. Für uns als pädagogische Profis war es eine Bereicherung, die Energie der Kinder zu erfahren und sie in Interaktion zu erleben.“

Glückliche und fröhliche Kinder

Doch nicht nur für die sechs Kinder und die Pädagoginnen waren es vier erlebnis- und lehrreiche Vormittage, auch die vier Schülerinnen profitieren von ihren Erfahrungen. „Für mich war es eine gute Gelegenheit, Erfahrungen zu sammeln und Wissen auf eine andere Art und Weise zu vermitteln. Am Schönsten waren aber die glücklichen und fröhlichen Kinder“, sagt Taati Masouleh. Ihre Mitschülerin Juliana Ehrlich berichtet: „Nicht nur der Ferienspaß, sondern auch die Leseförderung haben mich motiviert. Die vier Tage waren eine ganz tolle Erfahrung!“ Zum Dank gab es für die vier Schülerinnen nicht nur den Engagementnachweis des Landes Nordrhein-Westfalen und des Caritasverbandes Kleve, sondern auch ein Buchgeschenk.

Ohne freiwilliges soziales Engagement und Förderer wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen. Aus diesem Grunde bedanken sich Jutta Seven und Marlies Tenbruck nicht nur bei den vier Schülerinnen und ihren engagierten Lehrerinnen, sondern auch bei Immobilien Seyrek und dem Restaurant La Taverna aus Emmerich. Die beiden lokalen Unternehmen versorgten die Teilnehmer mit Getränken, Snacks und einem täglichen Mittagessen.