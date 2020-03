Wichtige Information an alle Eltern von Schülerinnen und Schülern der Reeser Schulen: Ab Montag, 16. März, entfällt zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus an allen Schulen in Nordrhein-Westfalen und damit auch in der Stadt Rees der Unterricht.

Sowohl am Montag, 16.3.2020, als auch am Dienstag, 17.3.2020, wird ein Betreuungsangebot durch die Lehrerinnen und Lehrer der jeweiligen Schulen gesichert. Die Schulbusse bleiben in jedem Fall am Montag, 16.03.2020, im Einsatz und werden im Bedarfsfall auch am Dienstag, 17.03.2020, fahren. Schülerinnen und Schüler können somit an beiden Tagen ihre Schule über die üblicherweise genutzten Verkehrsmittel aufsuchen. Sofern eine Betreuungsmöglichkeit kurzfristig realisiert werden kann, empfiehlt die Stadt Rees jedoch von der Schule fernzubleiben. Ab Mittwoch, 18.03.2020, entfällt auch das Betreuungsangebot an den Schulen. Nach heutigem Stand öffnen die Schulen wieder nach den Osterferien am 20.04.2020.