Die Essener Polizei übernahm am Samstag, 21, November, gegen 12,50 Uhr den Einsatz: "Jugendlicher randaliert in einem Bus der Ruhrbahn. Person weigert sich den Bus zu verlassen". Als die Beamten am Einsatzort Borbecker Straße eintrafen, fanden sie den jungen Mann schlafend auf der Rückbank des Busses und sprachen ihn an. Er schreckte hoch und versuchte sofort, sich den polizeilichen Weisungen und der Kontrolle zu entziehen. Mit angelegten Handfesseln beruhigt, transportierten die Beamten ihn schließlich zur Polizeiwache.

Auf einer Bank im Wachraum schlief der junge Essener offenbar sofort wieder ein. Weil er auch auf lauter werdende Ansprache nicht reagierte, prüften die Beamten den Gesundheitszustand. Als sie an seiner Schulter rüttelten, sprang der immer noch gefesselte Jugendliche plötzlich auf und versuchte einen Polizisten mit Kopfstößen zu attackieren. Der Beamte wich den Angriffen aus und überwältigte den Angreifer. Den mutmaßlich stark alkoholisierten Mann brachten Rettungssanitäter in ein Krankenhaus. Gegen ihn wird jetzt strafrechtlich ermittelt.