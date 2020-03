Die Fakten veröffentlichte die Polizei: Eine Privatperson mit rechtspolitischem Hintergrund hat für die Essener Innenstadt eine Versammlung angemeldet. Am heutigen Sonntag soll diese in den Nachmittagsstunden stattfinden.

Da die Versammlung in Form eines Aufzuges durchgeführt wird, kann es zu kurzfristigen Beeinträchtigungen des öffentlichen Verkehrsraumes kommen. Polizeiliche Einsatzkräfte werden die Versammlung begleiten und alle erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit treffen, heißt es in der Erklärung der Polizei.

Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen hat am frühen Nachmittag auf Facebook auf die bevorstehende Veranstaltung reagiert. In seinem Post schreibt er: "Für Extremismus und Fremdenfeindlichkeit ist kein Platz in unserer Stadt. Aber eine Privatperson mit rechtspolitischem Hintergrund hat für heute in der Essener Innenstadt eine Versammlung angemeldet. In unserer Verfassung ist das Demonstrationsrecht fest verankert und gilt für jeden. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Situation und der Geschehnisse in Hanau hätte ich mir gewünscht, dass diese Versammlung nicht stattfindet."

"Essen stellt sich quer" soll zu einer Gegendemonstration aufgerufen haben.