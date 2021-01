Vor über 32 Jahren wurden Pfarrerin Ulrike Schreiner Menzemer und Pfarrer Bernhard Menzemer in ihre gemeinsame Pfarrstelle im Bezirk Matthäuskirche der Evangelischen Kirchengemeinde Borbeck-Vogelheim eingeführt. Am vergangenen Sonntag wurden sie in den Ruhestand verabschiedet.

"Ihr ganzes Wirken hat unter dem Motto 'Gastgebende Gemeinde', dem Leitbild der Kirchengemeinde Borbeck-Vogelheim, gestanden, mit dem Ziel, Menschen in die Räume der Gemeinde einzuladen, dabei unterschiedliche Milieus miteinander zu vernetzen und bei der Feier von Gottesdiensten, Festen und verschiedenen Veranstaltungen zusammenzubringen“, würdigt Diakoniekirchmeister und Presbyter Uwe Gerwin das Engagement von Ulrike Schreiner-Menzemer und Bernhard Menzemer.

Schwerpunkte der Tätigkeit von Bernhard Menzemer waren die Seniorenarbeit, die Begleitung der Evangelischen Arbeitnehmer-Bewegung in Borbeck (EAB), die Familienfreizeiten und die Entwicklung des Bethesda-Altenheims der Gemeinde. Ulrike Schreiner-Menzemers Hauptaugenmerk galt den Kindergottesdiensten und Kinderbibeltagen, der religionspädagogischen Arbeit mit den Kindern der Kindertagesstätte Regenbogen, der Aufbau des Evangelischen Kindertagesstättenverbandes Essen-Nord, deren langjährige Vorsitzende sie war, und aktuell auch ihr Engagement als Presbyteriumsvorsitzende der Gemeinde.