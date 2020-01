Lieder von der Waterkant, die kommen nicht nur an der Küste, sondern auch in Bedingrade super an.

Die „Blauen Jungs“ aus der Frintroper Siedlergemeinschaft gaben bekannte Melodien und Gassenhauer wie "Wo die Nordseewellen schlagen an den Strand" jetzt im Franziskus-Pfarrheim am Rabenhorst zum Besten. Das Pfarrheim befindet sich direkt neben dem Bertha-Krupp-Haus. Und deshalb saßen im Publikum auch mehr als 50 Bewohner, Besucher der Tagespflege und aus dem Bereich Betreutes Wohnen. Gut eineinhalb Stunden dauerte die musikalische Seefahrt, die nicht ohne Zugabe zu Ende gehen durfte.