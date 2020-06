CARL. streamt – Live aus der Zeche Carl geht in die 7. Woche. Zu Gast ist am Mittwoch, 17. Juni, um 20.30 Uhr Jens Heinrich Claassen, regelmäßiger Moderator des Comedy Formats „NightWash“ und gern gesehener Gast im "Quatsch Comedy Club“.

In seinem Programm „Ich komm' schon klar“ lädt Jens Heinrich Claassen sein Publikum ein, mit ihm gemeinsam über all das zu lachen, worüber man sich zuhause allein die Augen ausweinen würde.

Am Freitag, 19. Juni, 20.30 Uhr, gehört die digitale Kauenbühne der Band The Great Faults. Das Indierock-Duo aus Mülheim hat bereits drei Alben und eine EP veröffentlicht.

Beide Streams finden wie immer auf www.youtube.com/zechecarlessen und www.facebook.com/zechecarlessen statt.