Das erfolgreichste Quartett der Musikgeschichte sind und bleiben The Beatles. John, Paul, George und Ringo hielten es nur acht Jahre miteinander aus, doch sie produzierten in dieser kurzen Zeit eine ganze Palette an Nummer 1-Hits. Die Tribute-Band „HELP!“ erinnert am Samstag, 16. Oktober, ab 20 Uhr im Festsaal der Dampfe in Essen-Borbeck, Heinrich-Brauns-Straße 9-15, an die Fab Four.

„HELP!“, benannt nach dem 1965 erschienen fünften Studioalbum der Beatles und dem gleichnamigen Film, spielen mit Liebe zum Detail und erreichen dadurch eine geradezu verblüffende Authentizität. Mit ihren typischen Outfits und dem Einsatz vergleichbarer Instrumente vermitteln „HELP!“ den Eindruck, als wäre man bei einem Livekonzert der richtigen Beatles. Mit ihrer Show wandelt die Band immer wieder auf den Spuren der großen Vorbilder, so unter anderem mit der Teilnahme an der berühmten ”International Beatles Week 2015” in Liverpool mit mehreren Auftritten im legendären ”Cavern Club”.

In der Dampfe spielen „HELP!“ alle bekannten Ohrwürmer und Klassiker wie ”Can’t buy me love”, ”Yesterday”, ”She loves you”, ”I wanna hold your hand”, ”Here comes the sun”, ”Hey Jude” und viele viele andere Songs. Gespickt werden die Konzerte darüber hinaus mit echten Leckerbissen für wahre Beatles-Fans.

Tickets (17,50 Euro) gibt es im Vorverkauf unter info@dampfe.de oder Tel. 0201/630070. Beim Eintritt gilt die 3G-Regel.