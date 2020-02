Mi casa es su casa ­čśş

Mein Haus ist Dein Haus, f├╝hl Dich bei mir willkommen, f├╝hl Dich wie zu Hause. Es ist ein Ausdruck der Gastfreundschaft gegen├╝ber Besuchern und Freunden, damit diese sich wohlf├╝hlen.

F├╝r Shadow war das eine notariell beglaubigte ├ťbergabebescheinigung meiner Wohnung und meiner Privatsph├Ąre.

Als Haus und Wohnungsbesitzer hat er sich seine eigenen Regeln, und selbstverst├Ąndlich auch die Hausordnung erstellt.

- das Wegerecht

Die uneingeschr├Ąnkte Nutzung jeden Quadratmeters, sowie das Liegerecht an jedem erdenklichen Ort in der Wohnung. W├Ąhrend meine Pizza im Backofen brutzelt, liegt Sir Shadow gem├╝tlich davor, und verhindert so eine Herausnahme, was zur Folge hat, dass meine Pizza meist sehr kross gebacken ist.

M├Âchte ich etwas zum Anziehen aus dem Kleiderschrank holen, eure Hoheit liegt davor und schnarcht, weswegen ich ab und zu die Klamotten vom Vortag tragen muss.

Die Beine auf dem Sofa ausstrecken und gem├╝tlich entspannen? Vergiss es. Er findet immer die richtige Position auf der Couch, um dies zu verhindern.

Und bei einer Sache bin ich mir sicher, dass er ├╝ber eine h├Âhere Intelligenz verf├╝gt; mein Bett hat Platz f├╝r leicht 2 Personen (inkl Hund ­čśë). Sir Shadow ist in der Lage, wahrscheinlich unter Ber├╝cksichtigung des dritten Satzes des Pythagoras, und unter Zuhilfenahme von Rechenbeispielen der NASA bez├╝glich der ersten Mondlandung, das Bett in der diagonalen UND horizontalen Lage so zu belegen, dass der restliche Platz unm├Âglich zum Liegen oder entspannen ausreicht. Ich bin mir sicher, Shadow kann komplizierte Rechenvorg├Ąnge und dreidimensionale Bilder auf das Bett fokussieren, um so die f├╝r mich unangenehmste Lage zu erm├Âglichen. W├╝rde man mich beim zu Bett gehen beobachten k├Ânnte man denken, der hat einen Yoga-Kurs f├╝r besonders bewegliche und elastische M├Ąnner besucht.

- Das Kontrollrecht

Shadow ist sehr gewissenhaft in der Aus├╝bung seiner Rechte und Pflichten. Nichts entgeht seiner Nase, und seine Augen sind wahrscheinlich aus dem Fundus der Terminator-Reihe mit Reinhold Schwabenecker. Auch im Schlaf beobachtet er mich mit offenen Augen. Wahrscheinlich hat er nur die Teile des Gehirns deaktiviert, welche zur Regeneration notwendig sind. W├Ąhrend er laut schnarcht fixieren mich seine Augen, bewege ich mich, folgen sie mir. Sein restlicher K├Ârper bleibt bewegungslos. Entferne ich mich aus seinem Sichtfeld, wird glaube ich sowas wie eine Nachbildung der besten Abh├Ârmittel des Bundesnachrichtendienstes (BND) aktiviert. Sein Geh├Âr unterscheidet dabei grunds├Ątzlich zwischen 3 Ger├Ąuschen und deren Wertigkeit:

1: Stimmen - unwichtig

2: Schritte - unwichtig

3: Rascheln - ALARMSTUFE ROT

Sofort sendet das Kleinhirn unz├Ąhlige Signale an das Gro├čhirn, welches sofort in den Urzeit-Modus wechselt, welcher damals in der S├Ąbelzahntiger-Zeit das unbedingte ├ťberleben sicherte. Sofortiger Wachzustand, h├Âchste Adrenalinzufuhr, Schmerzempfinden wird ausgeschaltet, Muskeln werden ├╝berproportional mit Blut versorgt, wodurch das Gehirn kurzzeitig unter Blutarmut leidet, was dazu f├╝hrt, dass Shadow innerhalb K├ťRZESTER Zeit, egal von welchem Ort der Wohnung, hinter mir steht, sabbernd und geifernd, nicht f├Ąhig seinen Speichelfluss zu kontrollieren. Er will HABEN. Egal was. Gib es mir. Sofort und ohne Fragen oder Nachdenken.

Dieser urzeitliche Instinkt f├╝hrt aber auch dazu, dass Shadow sich zwischenzeitlich spontan tot stellt, um den S├Ąbelzahntiger zu verwirren, oder durchdringend und laut wie ein Urzeitlicher Wolf heult, auch ohne Vollmond.

- das Recht zum Anschleichen und Anstarren.

Meiner Meinung nach hat er diese F├Ąhigkeiten dem Ausbildungsprogramm der GSG9 abgekupfert. Dieses ist zwar geheim, und unterliegt h├Âchsten Sicherheitsbestimmungen, aber ich glaube er war im Darknet unterwegs, und hat da seine Quellen gefunden.

Das Anschleichen selbst geschieht laut und -geruchslos. Steh ich zb. vor dem K├╝hlschrank, f├╝hle mich unbeobachtet und frei, da er schlafend auf dem Sofa lag, dann erscheint er wie in einem Horrorfilm hinter der K├╝hlschrankt├╝r, die ich langsam und leise schlie├če. Er steht da, und durchdringt mich mit seinem Blick. Ein Blick voller Vorw├╝rfe und Verachtung. Du essen - ich nix! Geht garnicht.

-Fixieren und Verwirren

Wenn man allein wohnt, und einen Hund hat, gew├Âhnt man sich daran, T├╝ren offen zu lassen. Auch die Klot├╝r! W├Ąhrend ich also mit der Tageszeitung auf dem Lokus sitze, und MEIN Gesch├Ąft erledige, kommt es zur gr├Â├čten seiner F├Ąhigkeiten. Ich senke die Zeitung, und da sitzt er vor mir, wie gemei├čelt, unbeweglich, und er fixiert mich mit den Augen. Sitzposition "Glotzender Buddha", Kopf leicht fragend zur Seite geneigt. In so einer Situation ist es extrem wichtig, sich nichts anmerken zu lassen. Also fixiere ich zur├╝ck. Unbeweglich.

Allerdings mit verkniffenem Gesicht ­čśÄ