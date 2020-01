Für Ehrenamtliche aus der Kinder- und Jugendarbeit bietet die Naturschutzjugend NRW zu Jahresbeginn drei Seminare zu den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz an. Die Seminare werden als Modul 3 der Jugendleitercard anerkannt und richten sich sowohl an junge Menschen ab 15 Jahren, die die "Juleica" anstreben als auch an bereits ehrenamtliche Gruppenleiter, die neue Ideen zu aktuellen Themen suchen.



Das erste Seminar am 19. Januar widmet sich dem Thema Naturkosmetik, deren Inhaltsstoffen und die Unterschiede zu herkömmlichen Produkten. Weiter geht´s am 16. Februar zum Thema Wald- und Klimaschutz und deren Zusammenhänge. Das letzte Seminar am 15. März dreht sich um die Herstellung umweltfreundlicher Putzmittel. Neben anschaulichen Hintergrundinformationen zum jeweiligen Thema bieten die Seminare vor allem Aktionsideen für Gruppenstunden und die offene Arbeit, die vor Ort praxisnah ausprobiert werden.

Anmeldungen beim NAJU

Die Seminare finden statt im Natur- und Jugendzentrum Voßgätters Mühle, Möllhoven 62 in Essen-Borbeck, jeweils von 11 bis 17 Uhr. Der Teilnehmerbeitrag inkl. Material beträgt 20 Euro für NABU/NAJU-Mitglieder, 25 Euro für Nicht-Mitglieder.

Anmeldungen nimmt die NAJU NRW online unter www.naju-nrw.de entgegen, weitere Informationen unter 0211-15925130.