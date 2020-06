Kommunalwahl 2020

ESSENER BÜRGER BÜNDNIS – FREIE WÄHLER (EBB-FW) nominiert Kandidaten für die Bezirksvertretung IV

Die Mitgliederversammlung des EBB-FW hat am Freitag (05.06.2020) im Ratssaal des Essener Rathauses der personellen Weichen für die Kommunalwahl am 13. September 2020 gestellt. Im Stadtbezirk IV kandidiert Heribert Kröll erstmals an der Spitze der Bezirksliste

Die Reihenfolge der weiteren Kandidaten liest sich wie folgt:

2) Carsten Kindermann

3) André Fabritz

4) Klaus Adelskamp

5) Ralf Radowski

6) Thorsten Paprotka

7) Sigrid Engels

Der Spitzenkandidat Heribert Kröll blickt mit Zuversicht auf den 13. September 2020: „Wir sind seit vielen Jahren eine feste Größe im Stadtbezirk IV. Darauf wollen wir aufbauen. Wir sind gut aufgestellt und hochmotiviert. Unser Ziel ist ein Ergebnis von 10 Prozent plus X.“

Dann wird Heribert Kröll zum Kämpfer seines Bezirks. „Der Stadtbezirk IV ist vielfältig und lebenswert, aber auch uns hat Corona schwer getroffen. Wir treten für eine Senkung der Parkgebühren in den Stadtteilen ein. Wir wollen wir Konjunkturprogramme von Bund und Land konsequent nutzen, damit die Arbeitslosigkeit nicht noch weiter ansteigt. Marode Straßen müssen saniert und unsere Schulen fit für das Digitalzeitalter gemacht werden. Der Essener Westen kann mehr!“