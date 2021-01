Die Erneuerung der Eisnbahnbrücke in der Rauchstr. ist längst abgeschlossen, nur die Wiederherstellung der Straße lässt weiterhin auf sich warten. Für die SPD Dellwig ist es ein Skandal das sich hier seit Monaten nichts mehr tut. Wir erinnern uns noch gut, die Schilder besagten die Unterführung ist vom 7. Jnauar 2019 bis zum 30.12.2019 gesperrt. Wir sind nun 13 Monate weiter, seit April 2020 also auch wieder seit 9 Monaten totaler Stillstand. Alle Baufahrzeuge wurden abgezogen. Auf Anfragen in der Bezirksvertretung und im damaligen Ausschuss für Bau und Verkehr sollte es dann ein Provisorium werden.

Ein Erfolg ist allerdings schon zu verzeichnen der Bahndamm begrünt sich schon von alleine, Sarkasmus Ende.

Mittlerweile wären wir ja schon froh wenn wenigstens der Gehweg hergerichtet wäre.