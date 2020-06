Pendler sollten sich darauf einstellen: Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG kommt es am Mittwoch, 17. Juni, auf der Linie RE 14 zwischen Bottrop Hbf und Essen Hbf zu zwei Teilausfällen bei zwei Zugleistungen. Für die ausfallenden Verbindungen richtet die NordWestBahn einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein.



Von Borken/Bottrop Hbf nach Essen Hbf: Betroffen ist die Zugverbindung NWB-75401. Von Borken (Abfahrt um 22:31 Uhr) bisBottrop fährt der Zug nach dem regulären Fahrplan, teilt die Bahn mit. In Bottrop bestehe dann Anschluss an den Ersatzverkehr. Die Abfahrt des Ersatzbusses erfolgt in Bottrop Hbf um 23:26 Uhr und somit 9 Minuten später als die Abfahrt der regulären Zugverbindung. Die Ankunft in Essen Hbf erfolgt um 23:56 Uhr und somit 27 Minuten später als die Ankunft der

regulären Zugverbindung.

Ersatzbusse fahren fünf Minuten später

Von Essen Hbf nach Bottrop Hbf/Dorsten: Betroffen ist die Zugverbindung NWB-75402 mit der regulären Abfahrtszeit um 23:31Uhr ab Essen Hbf. Die Zugleistung wird bis Bottrop durch einen Ersatzverkehr ersetzt.

Die Abfahrt des Ersatzbusses erfolgt in Essen Hbf um 23:36 Uhr und somit 5 Minutenspäter als die Abfahrt der regulären Zugverbindung. Bottrop Hbf wird um 00:06 Uhr erreicht und somit 23 Minuten später als die Ankunft der regulären Zugverbindung.

Um in Bottrop Hbf einen Anschluss an den Zug NWB-75402 zu erhalten, werden dieAbfahrts- und Ankunftszeiten zwischen Bottrop Hbf und Dorsten angepasst. Die Abfahrt in Bottrop Hbf erfolgt um 00:16 Uhr und somit 32 Minuten später als die Abfahrt der regulären Zugverbindung. Die Ankunft in Dorsten erfolgt um 00:33 Uhr und somit 32 Minuten später als die Ankunft der regulären Zugverbindung.