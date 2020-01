Wie beantrage ich eine Altersrente oder eine Rente wegen Erwerbsminderung, wie hoch wird meine Rente einmal sein? Auch im neuen Jahr beschäftigt sich der Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung Bund, Hans Peter Elspass, im Rahmen seiner kostenlosen Rentenberatungen regelmäßig mit Fragen wie diesen.



Am Mittwoch, 8. Januar, ist der Experte in der Zeit von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr im Minna Deuper Haus an der Germaniastraße 44 anzutreffen, um mit Rentnern und Versicherten alle offenen Fragen rund um das Thema Rente zu klären. Elspass hilft beim Ausfüllen sämtlicher Anträge (Rentenanträge, Anträge zur Kontenklärung, Reha-Anträge) und nimmt diese an diesem Tag vor Ort entgegen.

Termine für ein Beratungsgespräch können vorab telefonisch unter 43 38 54 01 oder 0163/26 17 23 1 vereinbart werden. Sie sind nicht notwendig, verkürzen aber die Wartezeit.