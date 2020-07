Da waren es nur noch 23. RWE-Mittelfeldspieler Erolind Krasniqi, erst im Oktober 2019 vom Hamburger SV II zur Hafenstraße gewechselt, wird an den Nordost-Regionalligisten Berliner FCDynamo ausgeliehen. Zur Regionalliga-Saison 2021/2022 soll der 20-jährige zu den Rot-Weissen zurückkehren.



„Ero sieht sich bei uns enormer Konkurrenz ausgesetzt, dennoch sind wir von seinen Qualitäten überzeugt. In seinem Alter ist es wichtig, Spielpraxis zu sammeln. Diese soll er in Berlin bekommen und im nächsten Sommer dann gestärkt zu uns zurückkommen“, so Sportdirektor Jörn Nowak.

An der Hafenstraße kam der Deutsch-Kosovare in der abgebrochenen Saison auf sechs Pflichtspieleinsätze (2 Tore). „Ich freue mich auf die Chance, bei einem Traditionsverein wie dem BFC Dynamo Spielpraxis und weitere Erfahrungen zu sammeln. Während meiner Zeit in Berlin werde ich RWE natürlich weiter die Daumen drücken und dann hier im nächsten Jahr erneut angreifen“, so Krasniqi.