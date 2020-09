Mittelfeldspieler Hamdi Dahmani verlässt den Fußball-Regionalligisten Rot-Weiss Essen und spielt künftig für den Ligakonkurrenten Alemannia Aachen. Der 32-jährige Tunesier gehörte zum Saisonauftakt gegen den SC Wiedenbrück (1:1) nicht zum 18er-Aufgebot der Rot-Weissen. Nun einigten sich beide Seiten auf einevorzeitige Auflösung.

Nach dem Drittliga-Abstieg von Fortuna Köln war Dahmani im Juli 2019 zu RWE gewechselt und sollte eigentlich ein Führungsspieler sein. Allerdings verlor er unter Trainer Christian Titz schnell seinen Stammplatz. In 23 Pflichtspielen für RWE erzielte er sechs Tore. „Hamdi und wir haben unsere gemeinsame Zusammenarbeit im letzten Jahr mitgroßen Erwartungen begonnen. Dass diese aus sportlicher Sicht beidseitig nicht erfüllt wurden, hat sicherlich vielschichtige Gründe. Hamdi hat sich aber trotz persönlich schwieriger Phasen stets hoch professionell verhalten und sich immer

im Sinne der Mannschaft und des Vereins eingebracht. Dennoch sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass eine Trennung für beide Seiten der richtige Schritt ist“, so Sportdirektor Jörn Nowak.

„Ich bin dankbar, dass ich für solch einen Verein wie Rot-Weiss Essen auflaufendurfte. Auch wenn es sportlich nicht immer optimal für mich lief, war es auf jeden Fall eine positive Erfahrung für mich in meiner Karriere", so Dahmani. Er ist der zehnte Abgang der Rot-Weissen.