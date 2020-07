Cedric Harenbrock wird auch in der kommenden Saison für den Fußball-Regionalligisten Rot-Weiss Essen auflaufen. Damit geht der 22-Jährige in seine vierte Spielzeit an der Hafenstraße.

„Cedi hatte nach seinen Verletzungen nie aufgesteckt und ist mental und körperlich gestärkt aus dieser für ihn schwierigen Zeit herausgekommen. Sein Einsatz über 90 Minuten im Pokal war auch ein Zeichen dafür, dass er auf dem richtigen Weg ist. Wir sind von seinen Qualitäten absolut überzeugt und freuen uns, dass Cedi weiterhin für uns spielen wird“, so Sportdirektor Jörn Nowak.

Harenbrock wechselte im Sommer 2017 von der U19 von Bayer Leverkusen an die Hafenstraße. Dort kam er in seiner Premierensaison auf 18 Einsätze (3 Tore), bevor ihn im April 2018 zwei schwere Knieverletzungen für knapp 20 Monate außer Gefecht setzten. Nach einer langen Leidenszeit feierte der Blondschopf im Dezember 2019 sein Pflichtspiel-Comeback und war direkt mit einem Treffer sowie zwei Vorlagen erfolgreich.

„Die Verantwortlichen und meine Mitspieler haben mir immer Vertrauen geschenkt. Seit einiger Zeit bin ich nun wieder fit, ich möchte dieses Vertrauen unbedingt zurückzahlen und endlich wieder Gas geben“, freut sich der Mittelfeldspieler auf die weitere Zukunft bei RWE.