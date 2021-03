Das erste Pflichtspiel im Jahr 2021 konnte Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen gegen den SV Werder Bremen mit 2:1 für sich entscheiden. Ausgerechnet Ex-Bremerin Manjou Wilde bescherte den Essenerinnen den Sieg.

Von Charmaine Fischer

Die erste Halbzeit war, was Torschüsse angeht, auf beiden Seiten ziemlich mager, allerdings mit einem leichten Vorteil für die Essenerinnen. Die erste nennenswerte Aktion der Partie kam auch von der SGS: Eine Flanke von Jacqueline Klasen war etwas ungenau und erreichte weder das Tor noch eine ihrer Mitspielerin (10.). Laureta Elmazi (24.) hatte da etwas mehr Glück, als sie kurz vor dem Strafraum einfach mal draufhielt und Werder-Torhüterin Lena Pauels der Ball über die Handschuhe glitt. Mit der 1:0-Führung für die SGS ging es für beide Mannschaften in die Kabinen.

Bremen gleicht zunächst aus

Nach der Pause agierten beide Mannschaft etwas munterer und vor allem Bremen trat offensiv mutiger auf als noch in der ersten Hälfte. Und der Mut wurde auch früh belohnt: In der 55. Minute glichen die Bremer in Person von Nina Lührßen zum 1:1 aus. Doch ausgerechnet die grade erst eingewechselte Manjou Wilde, die vor ihrer Zeit bei der SGS bei den Bremerinnen aktiv war, traf per Flachschuss (66.) gegen ihren Ex-Club zum 2:1 für die Ruhrstädterinnen und bescherte ihrer Mannschaft damit den Sieg.

Bereits nächste Woche Sonntag (14. März) geht es für die SGS Essen auswärts gegen den Top-Favoriten und derzeitigen Tabellenführer FC Bayern München. Anstoß der Partie ist um 14 Uhr.