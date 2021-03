Die Generalprobe für das Viertelfinale im DFB-Pokal am Mittwoch (18.30 Uhr) gegen den Zweitligisten Holstein Kiel ist den Rot-Weissen gründlich misslungen. Nach dreiwöchiger Zwangspause kassierten die Essener bei Fortuna Düsseldorf II eine unerwartete 0:3-Schlappe. Es war die erste Niederlage nach mehr als einem Jahr. Dennoch gehen die Essener hoffnungsvoll die Aufgabe gegen den Bayern-Bezwinger an.

Die Vorzeichen waren beim Regionalliga-Neustart nicht die besten gewesen. Erst drei Spielabsagen in Folge, dann die Corona-bedingten Ausfälle von Amara Condé und Oguzhan Kefkir sowie die Knieverletzung von Sandro Plechaty. Hinzu gesellte sich im Paul-Janes-Stadion die schon bekannte Abschlussschwäche, die den Essenern erstmals in dieser Saison zum Verhängnis wurde. „Wenn so eine fantastische Serie über 13 Monate reißt, ist der Zeitpunkt immer der verkehrteste", meint RWE-Trainer Christian Neidhart mit Blick auf das Viertelfinale gegen Holstein Kiel. "Der Gegner hat es an diesem Tag allerdings besser gemacht. Er hat dreimal aufs Tor geschossen und dabei drei Treffer erzielt. Wir hatten in der ersten Hälfte sieben gute Möglichkeiten."



Einzug ins Halbfinale winkt

Die Niederlage, so der 52-Jährige, ist jedoch abgehakt. Die Rot-Weissen wollen ihrem Ruf als Pokalschreck zum vierten Mal gerecht zu werden und ins Halbfinale einziehen. Mit Arminia Bielefeld (1:0), Fortuna Düsseldorf (3:2) und Bayer Leverkusen (2:1 nach Verlängerung) stehen bereits große Namen auf der Essener Abschussliste, und der Tabellenzweite der 2. Bundesliga wäre ein weiteres prominentes Opfer. Schließlich haben die "Störche", wie die Kieler wegen ihrer roten Strümpfe genannt werden, in der zweiten Runde Titelverteidiger Bayern München sensationell im Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb geworfen. Auch im Achtelfinale gegen den Ligarivalen Darmstadt 98 fiel die Entscheidung erst vom Punkt.

Nichtsdestotrotz ist auch dieser Gegner vom Papier her Favorit, und Christian Neidhart wird sich etwas einfallen lassen müssen, die bisher so sattelfeste Deckung wieder zu stabilisieren. Felix Herzenbruch, der in den Pokalspielen gegen Düsseldorf und Leverkusen in den Startformationen stand und überzeugte, dürfte wieder eine Option sein. "Wir müssen ein gutes Defensiv-Pressing spielen, die Null muss stehen", fordert der Coach, der für das Offensivspiel Quarantäne-Rückkehrer Oguzhan Kefkir und Steven Lewerenz in seine Planungen mit einbezieht. Der 29-jährige Winter-Neuzugang gab in Düsseldorf in der Schlussviertelstunde sein Debüt im RWE-Trikot und dürfte gegen seinen Ex-Club Holstein Kiel besonders motiviert sein.

Statistik

14 Mal trafen RWE und Holstein Kiel in der 2. Bundesliga Nord (1978 bis 1980) und in der Regionalliga Nord (2001 bis 2004) aufeinander. Die Bilanz aus Essener Sicht: Acht Siege, vier Unen-tschieden, zwei Niederlagen.

Der letzte Vergleich war am 1. April 2006 im Georg-Melches-Stadion. Beim 2:1 trafen Victor Hugo Lorenzon und Arie van Lent, das Tor für Kiel erzielte André Breitenreiter. Am Ende der Saison stieg RWE in die 2. Bundesliga auf.