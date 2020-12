Rot-Weiss Essen marschiert in der Fußball-Regionalliga West vorneweg. Im Nachholspiel setzte sich der Spitzenreiter gegen Aufsteiger SV Straelen souverän mit 4:1 (3:0) durch. Da die Partie von Verfolger Borussia Dortmund II gegen Rot-Weiß Oberhausen schon nach wenigen Minuten wegen Nebels abgebrochen wurde, beträgt der Vorsprung sechs Punkte. Allerdings haben die Schwarz-Gelben drei Spiele weniger ausgetragen.

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt mussten sich die Beobachter schon ganz schön warm anziehen. Die Rot-Weissen wiederum mussten sich erst einmal mit dem rutschigen Rasen vertraut machen. Zwar schnürten sie den Aufsteiger von der ersten Minute an ein, doch ließ der Boden schnelles Direktspiel nur bedingt zu. Zudem bauten die Straelener einen Verteidigungswall auf und warfen sich in jede Flanke.

So dauerte es fast eine halbe Stunde, bis Simon Engelmann erstmals in Schussposition gebracht wurde. Der Ball flog jedoch einige Meter vorbei. Die zweite Möglichkeit ließ sich der Torjäger, der zuletzt zweimal in Folge nicht getroffen hatte, allerdings nicht entgehen: Nach einem Eckball köpfte er die weiße Kugel unhaltbar zum 1:0 (34.) ein.

Der Führungstreffer sorgte für die nötige Sicherheit. Die demonstrierte Kevin Grund sechs Minuten später mit einem sehenswerten Distanzschuss ins lange Eck. Und kaum war der Wiederanstoß erfolgt, da erhöhte Oguzhan Kefkir auf 3:0 (41.).

Zweites Tor von Engelmann

Nach dem Wechsel brachte der Neuling zwei Neue, darunter den ehemaligen ETB-Torjäger Malek Fakhro. Die erste Chance hatte allerdings RWE-Kapitän Marco Kehl-Gomez, dessen Kopfball von SVS-Torwart Robin Udegbu über die Latte gelenkt wurde. Dennoch agierte der Gegner nun etwas mutiger, sodass auch RWE-Torwart Daniel Davari mal eingreifen musste. Es war zunächst jedoch nur ein Strohfeuer. Wie man Tore schießt, zeigte Simon Engelmann, der einem Konter mit einem platzierten Schuss zum 4:0 (63.) abschloss.

Angesichts des klaren Ergebnisses gönnte Trainer Christian Neidhart seinen Leistungsträgern Marco Kehl-Gomez, Oguzhan Kefkir, Dennis Grote und Simon Engelmann eine Pause und brachte Amara Condé, Jan-Lucas Dorow, Jan Neuwirt und Marcel Platzek. Die Luft war nun ein wenig raus, und der SV Straelen kam relativ leicht durch Adli Lachheb (78.) zum Ehrentreffer. Mehr ließ Daniel Davari jedoch nicht mehr zu.

Die Strapazen der letzten Wochen waren den Essenern am Ende anzumerken, doch viel Zeit zum Ausruhen bleibt nicht. Schon am Samstag (14 Uhr) steht das Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Lotte auf dem Plan. Der ehemalige Drittligist um den früheren RWE-Kapitän Timo Brauer steckt als Drittletzter mit bisher nur 13 Punkten mitten im Abstiegskampf.