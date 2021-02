Nils Kaiser aus der U19 bleibt bei Rot-Weiss Essen. Nachdem der 19-Jährige bereits seit einigen Wochen in regelmäßigen Abständen am Training der Regionalliga-Mannschaft von Christian Neidhart teilgenommen und auch schon im Niederrheinpokal gespielt hat, wird er ab der Saison 2021/22 festes Mitglied der ersten Mannschaft sein.

„Nils bringt für sein Alter schon einige spannende Fähigkeiten mit. Durch die tägliche Arbeit wollen wir ihn weiter an den Seniorenfußball heranführen. Es freut uns, dass mit Nils ein Spieler den Sprung aus der eigenen A-Jugend an die Hafenstraße geschafft hat. Wir werden gemeinsam daran arbeiten, dass ihm in der Zukunft weitere Spieler folgen werden“, so Sportdirektor Jörn Nowak.

„Nils hat schon einige Trainingseinheiten bei uns hinter sich und kam auch schon in einem Pflichtspiel zum Einsatz. Dort hat er seine Sache gut gemacht, diesen Vertrag hat er sich verdient. Wir freuen uns, ihn auf seinem Weg weiter zu begleiten und glauben an sein Potential“, erklärt Trainer Christian Neidhart.

Kaiser, der vornehmlich im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommt, wechselte im vergangenen Sommer vom TSV Meerbusch zur U19 von RWE, kam aufgrund der Corona-bedingten Unterbrechung der A-Jugend-Bundesligen allerdings nur zu drei Einsätze. Um seine weitere Entwicklung voranzutreiben, nahm er daher im Rahmen seiner schulischen Verpflichtungen an den Trainingseinheiten der ersten Mannschaft teil. Der 19-Jährige macht im Sommer sein Abitur. „Bei den Trainingseinheiten habe ich schon gemerkt, wie hoch die Qualität hier ist, und konnte daher schon einiges lernen. Ich glaube, dass RWE der richtige erste Schritt im Seniorenbereich für mich ist, und freue mich, ab Sommer offiziell Teil des Teams zu sein“, so Nils Kaiser.