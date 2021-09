Interview mit Ralf Kaupenjohann, dem Organisator des akkordenherbst, zur neuen Konzeption und zu den kommenden Konzerten.

lokalkompass:

Herr Kaupenjohann, gestatten Sie eine Frage vorweg: Wie haben Sie die bisherige Corona-Krise überstanden?

rk:

Im letzten Jahr war es sehr desaströs. Da war der akkordeonherbst ja noch in Gelsenkirchen-Buer beheimatet. Der ausländische Künstler konnte aus Frankreich nicht ausreisen, das Konzert musste abgesagt werden. So macht das keine Freude.

lokalkompass:

War das auch der Anlass, die Örtlichkeit zu wechseln?

rk:

Nein. Irgendwie war diese Veranstaltung in Buer mit mehreren konkreten Problem verknüpft ...

lokalkompass:

Über die Sie lieber nichts mitteilen möchten?

rk:

Richtig. Und so kam ich ins Gespräch mit der Leitung der Folkwang Musikschule der Stadt Essen. Gemeinsam haben wir an einem neuen Konzept gearbeitet ...

lokalkompass:

Das nun wie genau aussieht?

rk:

Das würde ich gern im nächsten Satz erläutert haben wollen. Bisher waren es in der Regel fünf Konzerte an fünf Sonntagen im September, nun finden vier Konzerte an einem Wochenende, beginnend am Freitag, den 10. September, statt. Der Samstag wird dann richtig voll mit zwei Gesprächskonzerten und einem Kammermusikabend. Es lohnt sich also, anzureisen, denn nun haben wir eine Art Festivalcharakter.

lokalkompass:

Und was ist sonst noch anders?

rk:

Zum einen haben wir mit dem Modul „Neue Impulse“ die Möglichkeit geschaffen, dass Musikschülerinnen und -schüler der Folkwang Musikschule, aber auch von benachbarten Instituten, in 30 minütigen Unterrichtseinheiten bei eine der konzertierenden Künstlerinnen neue Ansichten vermittelt bekommen. Das ist erfrischend für das eigene musikalische Tun, aber auch für die Lehrkräfte, die diese Unterrichte beobachten dürfen.

Zum anderen werden zwei Künstlerinnen aus Weimar in zwei Gesprächskonzerten nicht nur ihr Repertoire in einer Art Workshop vorstellen, sondern auch Stücke zeigen, die für gute Akkordeonistinnen und Akkordeonisten in unseren Musikschulen machbar sind.

lokalkompass:

Und welche Musikerinnen und Musiker konnten Sie gewinnen?

rk:

Gleich am Freitag kommen aus Bremen die Akkordeonistin Margit Kern und die Pianistin Hwa-Kyung Yim. SIe bieten einen musikalischen Geburtstagsstrauß für die koreanische Komponistin Younghi Pagjh-Paan mit. Lassen Sie sich überraschen! Am Samstag ...

lokalkompass:

Halt! Akkordeon und Klavier? Das hatten wir noch nie beim akkordeonherbst, oder?

rk:

Richtig. Denn in der werkstatt in Buer gab es diese Möglichkeit leider nicht, aber hier an der Folkwang Musikschule der Stadt Essen gibt es sogar einen richtig guten Konzertflügel. Am Samstag also kommen dann aus Weimar Josie Schneider und Svenja Kuhn. Was meinen Sie, welche Besetzung?

lokalkompass:

Keine Ahnung. Sicherlich eine andere Duo-Paarung.

rk:

Leider falsch getippt. Auch hier kommen wieder diese beiden Tasteninstrumente zum Einsatz, aber mit einem völlig anderen Programm! Auch hier können Sie genaueres auf unserer Webseite finden.

lokalkompass:

Die wie lautet?

rk:

Ganz einfach: akkordeonherbst.de

lokalkompass:

DIese beiden jungen Künstlerinnen bestreiten also die beiden Gesprächskonzerte?

rk:

Ja. Und abends dann präsentieren wir dem Publikum ein weiteres Duo mit Akkordeon und Klavier, die beiden Schweizer tragen diese Kombination bereits im Namen. Sie nennen sich Duo Accordioano. Julien Paillard ist ein sehr vielseitiger Akkordeonist, der einen eigenständigen Weg mit seinem Instrument geht, und seine Partnerin Bojana Antovic ist eine beeindruckende und symphatische Pianistin. Und ihr Programm borealis wird die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht in die Schweizer Berge entführen, sondern in den hohen Norden.

lokalkompass:

Gibt es noch Karten?

rk:

Das Kontingent ist - coronabedingt - sehr beschränkt, aber wer sich beeilt, hat noch gute Chancen. Auch hier: Alles weitere findet sich auf der Webseite.

lokalkompass:

Herr Kaupenjohann, vielen Dank für das nette Gespräch.

rk:

Jederzeit gerne.