Eine Besonderheit der Spanischen Grippe war, dass ihr vor allem 20- bis 40-jährige Menschen erlagen, während Influenzaviren sonst besonders Kleinkinder und alte Menschen gefährden. Ungeachtet des irreführenden Namens, der auf zeitgenössische Zeitungsmeldungen zurückgeht, gehen die meisten Wissenschaftler heute davon aus, dass die Pandemie ihren Ursprung in den USA hatte. Nach einer Bilanz der Fachzeitschrift Bulletin of the History of Medicine vom Frühjahr 2002 soll diese Pandemie knapp 50 Millionen Todesopfer, bei einer Weltbevölkerung von etwa 1,65 Milliarden, gefordert haben.

Heute leben ca. 7,8 Mrd. Menschen auf der Erde. Geht man rein mathematisch vor, werden dem Coronavirus vermutlich 230 Millionen Menschen sterben. Da das Virus in Wellen auftritt, kann es sich über Jahre halten. Zur Zeit sterben alte Leute, das wird sich ändern, dann sterben auch die jungen. Unsere Staatsmänner, die bislang den Klimawandel ignoriert haben, sind auf dem besten Weg, das Coronavirus zu einer lächerlichen Erkältung abzustempeln, weil es das Wirtschaftswachstum stört. Es sind immer die selben, die geistig Derangierten und Bornierten, die dieser Welt Schaden zuführen.

Und noch was, wo sind denn die Schreihälse, die ständig proklamieren, dass es zu viele Menschen auf dieser Welt gibt und damit meinen sie die, die eh nichts sind und nichts haben. Bei 230 Millionen Tote pro Pandemie, könnte man diesen Planeten in 10 Jahren wieder auf ein verträgliches Maß gesäubert haben. Tja, nur schade, dass man das Virus nicht steuern kann wie eine Drohne. Da gibt es Saufgelage in alpinen Bergdörfern und schwupps hat der Herr Direktor und Skihasl Uschi bei einer Après-Ski-Party Spaß inklusive Corona, die war zwar nicht eingeladen, aber zugegen. Und irgendwann fragen sich einige dieser Dumpfbacken, die immer glauben, sie wären der Nabel der Welt, warum klopft das Virus an meine Tür.

Ich will es Euch beantworten, weil Ihr arrogante, selbstsüchtige Egoisten seid.

(1. Passus aus WIKIPEDIA)