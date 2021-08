"Politisches Marktplatz-Gespräch in Kupferdreh!"

Zuhören - ernstnehmen - reden – handeln – Politik NÄHER bei den Menschen!

Bürgersprechstunde am `Öffentlichen-Kupferdreher-Bücherschrank`

Kupferdreh. Am Mittwoch, dem 18. August 2021, in der Zeit von 8.00 Uhr bis 10.15 Uhr am Kupferdreher Wochenmarkt, ist es wieder soweit. Im Rahmen der erweiterten Möglichkeiten der aktuellen Coronaschutzverordnung lädt die CDU Kupferdreh/Byfang alle interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger zum monatlichen `Politischen-Wochenmarkt-Gespräch` ein - natürlich unter strikter Einhaltung der AHA-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten & im Alltag Maske tragen). Traditionell findet das Politische-Bürgergespräch am „Öffentlichen-Kupferdreher-Bücherschrank“ statt.

Die Byfanger, Dilldorfer und Kupferdreher Christdemokraten freuen sich auf viele menschliche Begegnungen und politische Gespräche. Ratsherr Dirk Kalweit steht zur Ratsherren-Bürgersprechstunde zur Verfügung.

Bereits seit 2004 bieten die örtlichen Christdemokraten regelmäßig im Jahr in abwechslungsreichen Formaten und an unterschiedlichen Plätzen und Orten das Politikgesprächsangebot „Auf ein Wort mit der Politik und dem Ratsherren …!“ an. Ziele sind u.a. der Bürgerdialog und das Transparentmachen von politischen Abläufen, Diskussionen und Entscheidungen.