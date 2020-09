Fundtiere aus dem Essener Tierheim #413: Wer erkennt sein Tier wieder?

Wer sein Tier wiedererkennt, meldet sich im Essener Tierheim unter Tel.: 0201/83 72 35-0 (di. bis fr. 13 bis 17 Uhr; sa. 11 bis 14 Uhr).



Kater auf der Sommerburgstraße leider angefahren worden und verstorben

Kastrierter Kater, Europäisch Kurzhaar, silber getigert; wurde am 18. September an der Sommerburgstraße in Holsterhausen angefahren; leider ist der Kater aufgrund der Verletzungen verstorben. Der Chip (9820091022xxx459) ist leider nicht gemeldet.

