28.12.2021, 13:00 Uhr:

Sonder-Impfaktion am 2. Januar auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein – Nach dem großen Erfolg der Sonder-Impfaktion auf der Zeche Zollverein am 2. Weihnachtsfeiertag, wird die Aktion am 2. Januar 2022 noch einmal wiederholt. Von 11 bis 18 Uhr können sich dann alle Bürger*innen ab 12 Jahren in der Halle 5 auf dem Zollverein-Gelände impfen lassen. Boosterimpfungen sind ab 18 Jahren möglich. Für die Anreise werden der Parkplatz A2 oder die öffentlichen Verkehrsmittel empfohlen. Eine Impfung ist auch bei dieser Aktion wieder sowohl ohne als auch mit Termin möglich. Über das Terminbuchungssystem dubidoc werden am heutigen Dienstag, 28. Dezember, ab 14 Uhr, rund 500 Termine freigeschaltet, die vorab online buchbar sind. Das Terminbuchungssystem ist über essen.de/coronavirus_impfen erreichbar.

(Quelle Presse- und Kommunikationsamt der Stadt Essen)