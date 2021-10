Freizeitligist Grün- Weiss Heisingen ist in die nächste Runde des Stefan Hoppe Pokals eingezogen. Gleichzeitig ist damit die Revanche gegen Ligakonkurrent Armina Essen geglückt, da man vor wenigen Wochen im Meisterschaftsderby mit 1:3 verlor.

Es war bis zum Schluss eine spannende Partie, obwohl die Mannschaft von Trainer Wystrach nach der Halbzeitpause auf 3:1 durch einen schönen Heber von Max Voss davon zog.

Zuvor hatte Pascal Kindt die Grün Weissen in der 25. Minute in Führung gebracht und eine Vielzahl von Torchancen wurde nicht genutzt.

Nach dem Pausentee der Ausgleich durch die Gäste. Fabi Vlach brachte die Heisinger in der 55. Minute mit dem 2:1 wieder in Front und Max Voss erhöhte dann in der 73. Minute. Obwohl die Arminen die letzten knapp 20 Minuten in Unterzahl spielen mussten warfen sie nach dem Anschlusstreffer in der vorletzten Spielminute nochmal alles nach vorne, fanden aber kein durchkommen mehr an den vielzahligen Abwehrbeinen, dem Torpfosten und dem Heisinger Keeper Kevin Herisch.

Somit zog die Mannschaft von Coach Timo Wystrach glücklich aber nicht unverdient in die nächste Pokalrunde ein.

Der GWH spielte heute mit folgender Aufstellung:

Kevin Herisch, Sebastian Gibietis, Maurice Branigk, Marius Bader, Matthias Fuhrmann, Yanik Graf, Fabi Vlach, Timo Wystrach, Markus Pilgrim, Maximilian Voss, Pascal Kindt, Keno Greifenberg, Thomas Wiegand,

Teammanager Thorsten Sprenger.

Foto privat.

Weiter Infos auch unter:

https://www.fussball.de/spiel/gruen-weiss-heisingen-arminia-essen-16/-/spiel/02FPTLM0ES000000VS5489B3VUMBPHSU#!/