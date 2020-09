Am 4. Spieltag ist der Meister der letzten Saison, Celta de Vigo, zu Gast am Hallo.

Die Mannschaft von Heisingen hat vor dem morgigen Meisterschaftsspiel massive Personalsorgen.

Gleich mindestens 8 ! Stammspieler müssen ersetzt werden.

Aber die Mannschaft wird wie immes alles Geben. Da ist sich GWH Coach Timo Wystrach sicher und hofft auf eine Trotzreaktion gegenüber dem letzten Spiel gegen die Weigle Haus Kickers, welches unnötigerweise verloren wurde.

Anstoß ist am Samstag, 19.09.2020 um 13.00 Uh am Hallo in Essen Stoppenberg.

Weitere Infos auch unter:

https://ffl-essen.de/?page_id=4965