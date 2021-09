Mit einer 0:2 (0:0)-Heimniederlage gegen den RHTC Rheine ist die männliche U14 des HTC Kupferdreh in die Hockey-Verbandsliga-Saison gestartet. Das Team von Ole Lievertz hielt die Begegnung auf der Anlage an der Poststraße in Velbert bis zum Schluss offen. Nach anfänglichem Abtasten erspielten sich beide Mannschaften eine Reihe guter Möglichkeiten. Die Kupferdreher hatten Glück, dass Rheine zweimal nur den Pfosten traf. Auf der anderen Seite ergaben sich für die Gastgeber bei mehreren Ecken und einigen guten Konterchancen Möglichkeiten für einen Treffer. Die Emsländer gingen kurz nach dem Seitenwechsel per Strafecke in Führung, als der starke HTC-Torwart Silas Heinsch chancenlos war. Im dritten Viertel machte der HTC, angetrieben durch Spielmacher Emil Flocke, ordentlich Druck. Zählbares sprang allerdings nicht dabei heraus. Stattdessen machte Rheine mit 2:0 kurz vor Abpfiff den Deckel drauf. Aus Essener Sicht war dies sowohl spielerisch als auch kämpferisch ein insgesamt ordentlicher Auftakt, auf dem sich aufbauen lässt. Weiter geht's am kommenden Samstag (11. September) um 15 Uhr im Eintracht-Stadion gegen Gastgeber Eintracht Dortmund.

Erfolgreicher lief das Wochenende für die Weibliche U12 des HTC: Zweites Spiel, zweiter Sieg, Tabellenführung! Für die Kupferdreherinnen läuft in der Verbandsliga alles nach Plan. Eine Woche nach dem Auftaktsieg gegen Kahlenberg setzte sich das Team von Trainerduo Stefan und Linn auf der Anlage in Velbert gegen den RHTC Leverkusen knapp aber verdient mit 2:1 durch. Damit führen die Kupferdreherinnen die Tabelle vor dem letzten Spiel gegen Bochum mit 6 Zählern an und sind auf Viertelfinalkurs. Die beiden Kupferdreher Treffer erzielte Katharina. Die Gäste aus Leverkusen erarbeiteten sich auch einige Torchancen. Die größeren Spielanteile lagen jedoch bei den Gastgeberinnen. Das Trainergespann Linn und Stefan zeigte sich nach der Partie begeistert vom starken kämpferischen Einsatz seiner Mannschaft. Die Abwehr um Torfrau Sophia, Lotte, Frieda und Tessa stand sicher. Im Mittelfeld mussten kurzzeitig Nika und Antonia jeweils nach Verletzungspausen ersetzt werden. Einziges Manko waren erneut die vergebenen Torchancen aus dem Spiel heraus und die ungenutzten Strafecken.

Glückliche Gesichter gab es am Sonntag nach dem Oberliga-Derby der männlichen U12 gegen Schwarz-Weiß Essen. Eine Woche nach der guten Auftaktleistung am Baldeneysee gegen Etuf Essen (1:3) sprang für das Team vom Eisenhammer diesmal auch etwas Zählbares heraus. Beim 2:2 teilten sich beide Teams am Ende in einer umkämpften Partie die Punkte am Uhlenkrug. Anders als in der Vorwoche präsentierten sich die Kupferdreher diesmal von Beginn an hellwach. Nach verteilten Chancen ging es torlos in die erste Viertelpause. Paul Flocke brachte den HTC im zweiten Viertel per Strafecke in Führung. Die Ernüchterung folgte in den letzten Minuten des dritten Viertels, als der ETB den Rückstand per Doppelschlag in eine 2:1-Führung umdrehte. Es war jedoch nicht der befürchtete Gamechanger. Im letzten Viertel folgte ein offener Schlagabtausch mit Großchancen auf beiden Seiten. HTC-Torwart Johannes Schuchert vereitelte mit mehreren Paraden den möglichen Knock Out. Die Gäste, in den letzten Minuten des Spiels gezeichnet vom großen Kampf bei den heißen Temperaturen, erzwangen 15 Sekunden vor Abpfiff einen Freischlag vor dem Kreis, der in eine Strafecke mündete, die wiederum einen Siebenmeter zur Folge hatte. Es war erneut Kapitän Paul Flocke vorbehalten, die Nerven zu bewahren und seinem Team den viel umjubelten Ausgleich zu bescheren. Der erste Punktgewinn in der neuen Liga war perfekt. Sicherlich etwas glücklich, aber am Ende hoch verdient, und "letztlich haben wir das Glück auch erzwungen", bilanzierte am Ende das Betreuertrio Carsten Ackermann, Fabian Fredrich und Jonas Burchgardt stolz und zufrieden. Das Foto zeigt das Kupferdreher Team nach dem Spiel.