Einen Spieler wie Rekord-Europameister Timo Boll zu finden, ist nicht die Hauptsache, es geht vor allem um den Spaß am Spiel. Und dabei sind die Kleinsten in Kupferdreh zumindest einen Tag lang die Größten. Unter der Regie des TV Kupferdreh wird in der Sporthalle am Hinsbecker Berg der Ortsentscheid der Mini-Meisterschaften im Tischtennis ausgespielt.

Mitmachen dürfen am Sonntag, 2. Februar, alle sport- und tischtennisbegeisterten Kinder im Alter bis zwölf Jahre, mit einer Einschränkung: Die Mädchen und Jungen dürfen noch keine Spielberechtigung eines Mitgliedsverbandes des DTTB besitzen, besessen oder beantragt haben.

Mitmachen lohnt sich. Die Besten qualifizieren sich zudem über Orts-, Kreis- und Bezirksentscheide für die Endrunden der Landesverbände. Wer zehn Jahre alt ist oder jünger, dem winkt sogar die Teilnahme am Bundesfinale 2020. Zusammen mit einem Elternteil sind die Besten der „Minis“ im kommenden Jahr Gast des Deutschen Tischtennis-Bundes in Oberwesel.

Anmeldungen per E-Mail an tt-jugend@tvk-essen.de oder unter Tel.: 0173/6317733.