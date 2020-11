Nach einem Zusammenstoß zweier Radfahrer auf dem Ruhrtalradweg in Steele am Mittwoch, 18. November, sucht die Polizei jetzt denRennradfahrer, der nach dem Unfall in Richtung Bochum davon radelte.

Eine 78-jährige Essenerin berichtete der Polizei, dass sie gegen 17.30 Uhr mit ihrem Zweirad auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Richtung Grendtor unterwegs war. An der Kreuzung zum Radweg kollidierte sie mit einem Rennradfahrer, der die Trasse aus Richtung Rüttenscheid nach Bochum befuhr. Beide Radfahrer stürzten.

Derunbekannte Rennradfahrer half der Dame noch auf, ehe er sich vom Unfallort entfernte. Erst später suchte die Essenerin ein Krankenhaus auf wo festgestellt

wurde, dass sie schwere Verletzungen durch den Zusammenstoß erlitt. Der Ermittler des Verkehrskommissariats sucht nun den flüchtigen Rennradfahrer sowie Zeugen. Der Unbekannte soll dunkelbraune Haare und zirka 50 Jahre alt sein.

Hinweise unter der Rufnummer

0201/829-0.