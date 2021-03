Ein Traktorfahrer flüchtete am vergangenen Dienstagmittag in Essen-Überruhr vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.



Die Polizei Essen berichtet: Gegen 15:20 Uhr war ein Trecker auf der Überruhrstraße unterwegs. In Höhe einer Baustelle stieß die Landmaschine, vermutlich mit dem "Heckanbaugerät", mit einer Warnbake zusammen.

Das Hinweiszeichen kippte um und prallte mit dem entgegenkommenden Kia Trio einer 28-Jährigen zusammen. Der vermeintliche Unfallverursacher fuhr in Richtung Steele davon.

Warnbake umgehauen,

anderes Auto getroffen

Der Fahrer eines schwarzen Nissan Micra aus Essen stellte die Bake wieder auf. Von dem möglichen Zeugen liegen keine Personalien vor.

Das Verkehrskommissariat bittet eventuelle Zeugen, den Nissan-Fahrer, aber auch den Fahrzeugführer der Zugmaschine, sich mit der Essener Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 in Verbindung zu setzen.